В 2017 году в Коми отмечено в 7,5 раза больше случаев энтеровирусной инфекции

За январь-декабрь 2017 года в республике зарегистрировано 421 тысяча 877 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 1,3 процент больше, чем за 2016 год. Как уточняется в итоговом пресс-релизе управления Роспотребнадзора по Коми, это связано с ростом количества заболевших ОРВИ.

В прошлом году не зарегистрированы случаи брюшного тифа, иерсиниоза, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, туляремии, лептоспироза, листериоза, легионеллеза.

Отмечено снижение заболеваемости в группе кишечных инфекций, в том числе острых кишечных инфекций установленной этиологии – на 19,5 процента, из них вызванных ротавирусами – на 24,4 процента, неустановленной этиологии – на 19,1 процента. Носительство вирусного гепатита В встречалось на 3,1 процента реже, заболеваемость коклюшем уменьшилась в 2,8 раза, гемофильной инфекцией – на 41,8 процента, сифилисом – на 40,3 процента, гонококковой инфекцией – на 41,8 процента, педикулезом – на 28 процентов, чесоткой – на 15,1 процента, ВИЧ-инфекцией – на 6,6 процента.

В 2017 году было на 18,4 процента меньше пациентов с впервые выявленными активными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 42,1 против 51,5 за 2016 год. На 19 процентов снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания, показатели составили соответственно 40,4 и 49,9 на 100 тысяч населения. На 27,7 процента снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Вместе с тем зарегистрирован рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией – в 7,5 раза. Причем год назад также наблюдался значительный рост – в 4,2 раза.

Напомним, летом эпидемиологи комментировали, что ситуация с энтеровирусами в регионе спокойная. Защиты от этой инфекции нет, а заразиться можно любым способом и где угодно. Причина ее распространения - в большом скоплении людей и несоблюдении правил личной гигиены.

Увеличилось в прошлом году число случаев заражения сальмонеллезом – на 35,5 процента, острым вирусным гепатитом А – на 33,3 процента; хроническими вирусными гепатитами – на 12 процентов, в том числе, хроническим вирусным гепатитом В – на 40 процентов, хроническим вирусным гепатитом С – на 7,4 процента, скарлатиной – на 33,5 процента, ветряной оспой – на 7,1 процента, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – на 37 случаев, инфекционным мононуклеозом – на 13,8 процента, ОРВИ и гриппом – на 1,5 процента, пневмонией внебольничной – на 20,4 процента, цитомегаловирусной инфекцией – на 6 случаев, микроспорией – на 8,3 процента.

*** Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в основе причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. После перенесенной энтеровирусной инфекции образуется стойкий пожизненный иммунитет, но только к перенесенному типу вируса. Вакцины от этих вирусов нет.

Заболевание имеет сезонность: вспышки чаще всего наблюдаются летом и осенью. Заражение происходит несколькими путями: от человека к человеку (носитель может быть здоров), через физический контакт (в окружающей среде – почве, воде – вирусы могут сохраняться довольно долго, так как хорошо переносят неблагоприятное воздействие). Механизм передачи может быть воздушно-капельный и фекально-оральный. Чаще всего заражение происходит при употреблении не кипяченой воды.

Инкубационный период – от 1 до 10 дней (чаще 2-5 дней). Заболевание начинается остро – с повышения температуры тела до 38-39 градусов. Она чаще всего держится 3-5 дней. Больной ощущает слабость, сонливость, может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При снижении температуры тела симптомы проходят, однако при повторном повышении могут вернуться. Также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы.

В зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, выделяют несколько форм энтеровирусной инфекции. Энтеровирусы могут поражать: центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки, слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень, у мальчиков возможно поражение яичек. Очень редко возможно поражение почек, поджелудочной железы, легких. Разные формы приводят к разным заболеваниям: энтеровирусной ангине, конъюнктивиту, миозиту, энтериту, миокардиту, эндокардиту, энцефалиту, менингиту, острому гепатиту, экзантеме, морхиту. Поражение различных органов и систем может наблюдаться как изолированное, так и сочетанное.

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