Под Ухтой завершают ликвидацию последствий инцидента с дизельным топливом

На территории склада временного хранения горюче-смазочных материалов в районе водовода «Ярега – Лачьель» НШУ «Яреганефть» завершают устранять последствия инцидента, в результате которого произошло вытеснение содержимого емкостей для хранения дизтоплива.

Силами нефтедобывающего предприятия было организовано оперативное реагирование на происшествие, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми».

Дизельное топливо, которое попало за пределы обвалования производственной площадки, устраняется, утечка была локализована. Объем собранных ГСМ составил порядка двух кубических метров. Путь по направлению к реке был перекрыт перехватывающей траншеей.

Попадание ГСМ в реку Седью, русло которой проходит на расстоянии 1300 метров от склада, исключено. Состояние воды в реке соответствует нормам, что подтверждается результатами исследований силами сертифицированной лаборатории.

На участке завершаются работы по устранению последствий произошедшего. Задействованы 20 человек из числа рабочего персонала НШУ «Яреганефть», быстросборные резервуары, мотопомпы, электрогенераторы, погружной шламовый насос для последовательной перекачки содержимого из резервуаров в резервные емкости. Сил и средств – достаточно.

Резервуарный парк из восьми емкостей установлен в соответствии с нормами природоохранного законодательства. Причина утечки дизтоплива из одной емкости установлена, о ней объявят по завершении технического расследования. Инцидент рассматривается как технологический, произошедший на территории, отведенной для хозяйственной деятельности предприятия. Тем не менее ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

На минувшей неделе на месте инцидента побывали представители СМИ.

Планируется, что топливо из резервуарного парка вывезут, а сами хранилища демонтируют к марту, до начала паводка.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»