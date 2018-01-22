Конфликт с водителем «Лексуса» на парковке обернулся для сыктывкарца огнестрельным ранением

В полицию Сыктывкара проступило сообщение из службы экстренной помощи о том, что на парковке торгового центра «Лента» на Сысольском шоссе мужчина 1973 года рождения получил огнестрельное ранение левой ноги в районе голени. Конкретно когда это произошло, в пресс-релизе МВД по Коми не уточняется.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Инспекторы увидели мужчину, у которого забинтована нога. Полицейские выяснили, что ранение получено во время конфликта с водителем автомобиля Lexus 1974 года рождения, который находился рядом с потерпевшим. Признаков опьянения у водителя не было.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили участников конфликта и очевидцев. По предварительным данным, поводом стало то, что водитель иномарки, припарковал свою машину в зоне действия пешеходного перехода.

В это время к автомобилю подошел неизвестный мужчина и стал с силой стучать по стеклу бокового окна, требуя, чтобы транспорт был переставлен. Водитель стал выхолить из машины, но сыктывкарец препятствовал ему, несколько раз захлопнув дверь, после чего стал отдаляться от транспортного средства.

Водитель иномарки, выйдя из машины, окликнул мужчину, тот же, услышав в свой адрес вопрос, набросился на автомобилиста. Он наносил удары по телу и голове. Чтобы остановить нападавшего, водитель достал травматический пистолет и предупредил, что применит оружие, если мужчина не перестанет наносить удары. Поняв, что нападавший не реагирует на предупреждение, водитель произвел выстрел, целясь в землю. Однако нападавший получил ранение ноги.

Водитель «Лексуса» до приезда скорой помощи оказал пешеходу помощь, оставаясь на месте конфликта.

Сотрудники полиции изъяли и изучили запись с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, в результате обстоятельства конфликта подтвердились. В настоящее время проводится дальнейшая проверка.

Также в отношении водителя иномарки автоинспекторы составили протокол о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств.

Фото Антонины Лапуньковой