В школы Коми отправят помощников по преподаванию национального языка

Такое решение было принято по итогам заседания рабочей подгруппы по образованию, члены которой под председательством заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Михальченковой обсудили план мероприятий по организации изучения коми языка в новых правовых условиях.

Одним из решений стали выезды в школы муниципалитетов республики для оказания необходимой помощи в организации образовательного процесса с учетом изменений. В выездах, которые запланированы на февраль – апрель примут участие представители Минобраза, общественного движения «Коми войтыр», ассоциации общеобразовательных учреждений и педагогов Коми, педагоги – члены республиканского методического объединения учителей коми языка и коми литературы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В декабре прошлого года рабочая подгруппа по коми языку по поручению главы республики согласовала план-график мероприятий по включению в федеральный перечень учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей Коми.

«В 2018 году на заседаниях рабочей подгруппы по образованию нам предстоит рассмотреть вопросы, связанные с разработкой учебных пособий по предметам этнокультурной направленности, оснащением кабинетов коми языка учебно-методическими материалами, реализацией плана мероприятий по соблюдению федерального законодательства об образования в части обеспечения мер по изучению родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственного (коми) языка Республики Коми», - отметила Н.Михальченкова.

Министерством образования, науки и молодежной политики региона с заинтересованными сторонами запланирована актуализация плана мероприятий по выполнению концепции этнокультурного образования Коми, проведение широкой разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, заинтересованными сторонами, республиканских педагогических и родительских советов, оказание адресной помощи школам по разработке учебных планов, следует из пресс-релиза.

*** Заместитель председателя правительства - министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова 26 октября 2017 года подписала приказ об утверждении плана мероприятий для приведения регионального законодательства в соответствие с требованиями федеральных стандартов. Вице-премьер провела круглый стол с общественниками, во время которого на примерах разъяснила суть предстоящих изменений. А именно, что с 1 января 2018 года школы перейдут на новую программу обучения родному языку. Родители смогут добровольно выбирать, коми или русский язык их дети должны изучать в качестве родного.

Президиум межрегионального общественного движения «Коми войтыр» в ответ на это распространил решение, в котором «настоятельно предлагал» отменить приказ. В то время Минобраз Коми занялся анализом ситуации с изучением родных языков в регионе, учебных планов школ. Также оценивалось соответствие регионального законодательства федеральным нормативно-правовым актам, в том числе в части государственных образовательных стандартов.

В середине ноября прошлого года действие документа приостановили после вмешательства руководства региона. Профильному ведомству поручено доработать его с учетом мнения экспертов и общественности.

*** С тех пор, как коми язык стал обязательным для изучения в школах, противники «навязывания» два раза обращались в Конституционный суд Коми и Верховный суд, которые установили правомерность и правомочность проведения подобной языковой политики.

В Сыктывкаре впервые класс с изучением коми языка как родного появился летом 2014 года.

В апреле этого года заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова рассказала, что коми язык изучают дети как в садике, так и в школе. Между тем с каждым годом уменьшается количество школ, где коми изучают как родной язык: за пять лет их стало на 31 меньше (обучающихся – на 800 меньше). Всего национальный язык во всех вариантах преподается в 321 образовательном учреждении (97 процентов школ), эти уроки посещают 64,8 тысячи детей (66 процентов учеников). В новом учебном году, делают прогнозы в министерстве, коми будет преподаваться в 100 процентах школ. Обеспеченность же образовательных организаций учебниками коми языка и литературы составляет 98 процентов. На начало прошлого учебного года в регионе насчитывалось 225 учителей коми зыка и литературы, из них 92 процента имели высшее образование, чуть больше половины – первую и высшую квалификационную категорию.

В июне этого года родители собрали более 400 подписей под петицией против обязательного изучения национального языка.

Фото пресс-службы Госсовета Коми