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Понедельник, 22 января 2018, 16:52
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Большинство россиян заявили о готовности к раздельному сбору мусора

При этом для каждого второго важно, чтобы отходы отправляли на переработку, а не на свалку.

Эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги опроса, посвященного готовности жителей страны к внедрению на территории страны раздельного сбора мусора. Участие в онлайн-опросе приняли более пяти тысяч человек, говорится в пресс-релизе ОНФ.

«Более 88 процентов граждан выступили за введение раздельного сбора, при этом, в мегаполисах это число приближается к 95 процентам, - сообщил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Так, 43 процента граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку. А 38 процентов готовы раздельно собирать мусор без каких-либо дополнительных условий, 7 процентов – только если для граждан будут предоставляться скидки и налоговые льготы. Еще 7 процентов ответили, что им все равно, 3 процента – не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5-10 лет и 2 процента – не готовы ни при каких условиях, следует из результатов соцопроса.

По мнению общественников, это лучше всего демонстрируют реальную сознательность граждан по отношению к охране природы.

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
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МоскваКоми
Экология
Социум
Мусоротходыраздельный сборсоцопрос
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