В Сыктывкаре записать ребенка в первый класс с этого года можно через интернет

Начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида во время общегородской планерки 23 января рассказала о правилах приема и способах подачи заявлений в школы и гимназии города.

Она сообщила, что первый этап приема документов общеобразовательные организации ежегодно начинают не позднее 1 февраля и заканчивают не позднее 30 июня.

За каждой школой и гимназией в столице Коми закреплена определенная территория. Список есть на сайте управления образования города. С 30 января начнут принимать документы на детей, которые имеют постоянную или временную прописку в Сыктывкаре.

А с 1 июля и до 5 сентября установлены сроки приема детей, не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территорией или не имеющие прописки в городе.

Подать документы родители будущих школьников могут двумя способами. Так, с 30 января с 8:00 сделать это можно будет в электронном виде - через портал Госуслуг. Правда, уточнила О.Бригида, воспользоваться нововведением смогут лишь те взрослые, кто подтвердил свои данные на этом сайте в центрах «Мои документы».

В течение трех рабочих дней необходимо подтвердить свое намерение - принести в школу оригиналы документов для зачисления в первый класс. Через семь рабочих дней учреждение известит заявителя о принятом решении: это будет либо приказ о зачислении в школу, либо отказ в приеме документов. Каждый может выбрать способ получения этой информации – электронным письмом или по sms.

Важно, что подавать документы сразу в несколько образовательных организаций нельзя.

Второй способ – традиционный – лично принести заявление и оригиналы документов в выбранную для ребенка школу. Через семь рабочих дней необходимо снова прийти и узнать решение о приеме.

В перспективе, по ее словам, родители могут подавать заявление и оригиналы документов на прием в первый класс через МФЦ.

Предварительно, в этом году в сыктывкарские школы придет 3125 первоклассников. Независимо от способа и времени подачи, все заявления попадут в общий реестр, пояснила О.Бригида. По ее мнению, альтернатива поможет избежать ажиотажа со стороны родителей в первые дни приема документов.

Список документов для приема в первый класс для проживающих на закрепленной за школой территории:

– личное заявление родителя или законного представителя

- оригиналы документов, удостоверяющие личность родителя (законного представителя)

- оригинал свидетельства о рождении ребенка (или документа, подтверждающего родство);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Тех, кто подает документы во втором этапе, последний пункт не касается.

По своему усмотрению, родители могут предоставлять иные документы, например, о состоянии здоровья, уточнила О.Бригида.

Инструкция и ролик как подать заявление на прием в первый класс вскоре появится на сайте управления образования Сыктывкара.

Горячая линия по вопросам приема в первый класс в столице Коми работает с 23 января: 44-86-29 и 44-86-30. По техническим проблемам, возникающим, при электронной подаче документов, можно звонить по номеру: 24-15-52.

Фото пресс-службы главы Коми