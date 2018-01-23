КомиОнлайн

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Вторник, 23 января 2018, 14:33
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Братья погибли на пожаре в корткеросском селе

Сгорел частный дом.

Как рассказали «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Братьев Покровских в селе Пезмег Корткеросского района поступило около 13:20 22 января. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 18:30 на площади 120 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Как уточнили в корткеросском отделе следственного управления СК по Коми, на месте происшествия обнаружили тела двух местных жителей 36 и 56 лет. По факту инцидента проводится проверка.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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Корткеросский район
Происшествия
Социум
Пожаржертвы
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