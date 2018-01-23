Аптеки заставят предлагать самые дешевые лекарства

В утвержденном правительством документе предлагается обязать сотрудников российских аптек рассказывать покупателям о дешевых аналогах дорогих лекарств. Таким образом хотят предотвратить «вымывание» из продажи препараты низкой ценовой группы, пишет Lenta.ru.

К сентябрю Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать конкретные меры и способы информирования врачей и пациентов о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.

Как уточняется в материале издания, в настоящее время действует приказ Минздрава, согласно которому с 1 марта прошлого года фармацевты не имеют права скрывать от покупателя информацию о доступных аналогах необходимого ему лекарства.

Ранее в ноябре прошлого года сообщалось, что из-за введения в 2019 году обязательной маркировки всех лекарств цены на недорогие отечественные препараты могут вырасти. Те из них, что стоят менее 100 рублей, могут исчезнуть с рынка. Об этом говорится в письме российских фармацевтов в Госдуму.

По мнению экспертов, идея хорошая. Но ее организация представляется слабо. В каждой аптеке есть свой ассортимент лекарственных препаратов — как по наименованиям, так и в ценовом сегменте. Пациент заходит в одну аптеку, ему там называют один препарат, в другой аптеке — другой, и появляется несоответствие, обрисовала ситуацию «RT на русском» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Лекарственные препараты выписываются по действующей молекуле (международному непатентованному наименованию). Это исключает лоббирование тех или иных производителей и дает пациенту право выбора. В аптеке он может подобрать себе необходимый препарат, исходя из своей платежеспособности. То есть ему не навязывается самый дешевый препарат, а дается право выбора. Инициатива никаким образом не способна решать задачи конкуренции, к тому же норма по информированию о наличии всех препаратов в рамках одного действующего начала уже имеется», — подытожила эксперт.

Фото пресс-службы администрации Ижемского района