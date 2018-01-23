Экс-начальник ухтинской колонии лишен свободы на 9,5 лет за насилие над осужденными и кражу металлолома

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывших начальника исправительной колонии №19, начальника оперативного отдела этой колонии и двоих оперуполномоченных исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, судом установлено, что в декабре 2014 года начальник колонии (имя не указывается, однако известно, что тогда учреждение возглавлял Юрий Амосов) избил одного из осужденных, а также поручил двоим подчиненным применить к осужденному физическое насилие. Чтобы скрыть факт избиения начальник ИК-19 дал указание оперуполномоченному оперативного отдела сфальсифицировать объяснения работников медчасти, внеся в них сведения о том, что осужденный якобы сам причинил себе телесные повреждения при попытке суицида.

В апреле 2015 года начальник исправительного учреждения, используя малозначительный повод – совершение осужденным дисциплинарного проступка, повалил его на пол, а затем, желая унизить, с использованием спецсредства – резиновой палки совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. В ночь со 2 на 3 мая 2015 года начальник ИК-19 поручил начальнику оперативного отдела колонии силой поочередно удерживать двух осужденных лежа на полу, а сам бил их табуреткой по голове и животу.

В январе 2016 года, зная, что в отношении него проводится процессуальная проверка по заявлению осужденного, поручил своим подчиненным составить заведомо недостоверные материалы служебной проверки и не указывать информацию о совершении им тяжкого преступления, связанного с применением физического насилия к осужденному.

Кроме этих деяний экс-начальнику ИК-19 вменяется присвоение 54 тысяч рублей за продажу находившегося в колонии лома черных металлов.

Суд приговорил бывшего начальника ухтинской колонии к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишил права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы сроком на три года, а также лишил спецзвания.

Экс-начальник оперативного отдела осужден к трем годам одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также не имеет права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы в течение двух лет.

Бывшим оперуполномоченным ИК-19 назначено по одному году лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского