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Среда, 24 января 2018, 12:20
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12:20
Для защиты от мошенников пенсионерка из Сосногорска сообщила неизвестным данные своей банковской карты

С ее счета сразу же пропало более 56 тысяч рублей.

В дежурную часть в Сосногорском районе обратилась пенсионерка 1952 года рождения. Она рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный абонент, который предложил установить на банковскую карту «защиту от мошенников», а также пояснил условия подключения данной услуги.

Как сообщается в пресс-релизе МВД по Коми, пенсионерку попросили озвучить персональные данные банковской карты, что та и сделала. Однако после разглашения конфиденциальной информации с электронного кошелька женщины похитили более 56 тысяч рублей, а связь с неизвестным абонентом прекратилась.

Как выяснилось, завладев персональными данными, злоумышленники подключили к карте потерпевшей онлайн-банкинг и получили доступ к ее электронным финансам, которые впоследствии направили на свои счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорский район
Криминал
Отморошки
банковская картамошенникителефонзащита
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