В столице Коми уничтожили полтонны санкционных яблок и груш

По информации управления Россельхознадзора по Коми, 23 января 2018 года при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Санкт-Петербургской таможни на оптово-розничных базах, расположенных в Сыктывкаре на улице Чкалова, 50, установили факты хранившейся для дальнейшей реализации продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Так, на плодоовощном складе, принадлежащем ИП Вавилина Н.В. лежало 17 коробок с грушами общим весом 204 килограмма, одинаково упакованных и со следами срыва маркировки и надписью на одной из них - «происхождение Бельгия». Еще на одной коробке с грушами весом 12 килограммов стояла маркировка «происхождение Польша».

Предприниматель хранил еще восемь коробок (76 килограммов) китайской капусты польского происхождения.

Также обнаружены 364 килограмма польских яблок, принадлежащие ООО «Лантана».

Вся эта продукция была изъята и в этот же день уничтожена на территории полигона твердых бытовых отходов в Сыктывкаре.

*** В России утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 года запрещены к ввозу в страну.

Первую партию санкционных продуктов в Коми уничтожили в мае 2016 года в Сыктывкаре. Тогда это были польские яблоки и томаты. В августе в столице республики вновь нашли яблоки из Польши и болгарский виноград. В феврале 2017-го в Ухту попало 2,5 тонны санкционных овощей и фруктов, а в октябре на ухтинских базах нашли польские груши и салат.

Фото предоставлено управлением Россельхознадзора по Коми