КомиОнлайн

Новости

Среда, 24 января 2018, 13:17
  • 149
  • 0
  • 1

13:17
На дороге из Ухты в Троицко-Печорск погиб водитель иномарки

Им оказался тренер по лыжным гонкам, везший воспитанницу на соревнования.

ДТП произошло утром 24 января на 38-м километре трассы Ухта - Троицко-Печорск. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 48-летнего мужчины. В результате проившествия водитель погиб, еще три человека пострадали.

За 2017 год в Коми произошло 1066 ДТП, в которых 89 человек погибли, а 1496 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на три процента, а число погибших в них уменьшилось на 11,9 процента. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 5,6 погибших на 100 пострадавших (6,3 в 2016 году).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Ухтинский районТроицко-Печорский район
Происшествия
Социум
ДТПводитель
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Менеджер по продажам
Мое дело (Сыктывкар)
от 25000 до 45000 RUR

Специалист по контролю качества
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Бухгалтер
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика