На дороге из Ухты в Троицко-Печорск погиб водитель иномарки

ДТП произошло утром 24 января на 38-м километре трассы Ухта - Троицко-Печорск. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 48-летнего мужчины. В результате проившествия водитель погиб, еще три человека пострадали.

За 2017 год в Коми произошло 1066 ДТП, в которых 89 человек погибли, а 1496 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на три процента, а число погибших в них уменьшилось на 11,9 процента. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 5,6 погибших на 100 пострадавших (6,3 в 2016 году).

Фото Владилена Олофинского