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10:17 Отказ от алкоголя не вошел в понятие здорового образа жизни
Минздрав России перечислил четыре условия, которые необходимо соблюдать одновременно.
Как сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов, здоровый образ жизни - это когда человек выполняет четыре условия.
Первое - не курит, второе - если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли, то есть не более пяти граммов в сутки, приводит его слова «Интерфакс».
С.Бойцов отметил, что, например, «если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый». «Речь идет о том, что все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни», - пояснил он.
«Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50 процентов в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков. Вот почему мы включили эти переменные», - сказал С.Бойцов.
Между тем, специалисты пока не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность. Расчеты пока что показали, что отказ действительно позволяет снизить смертность от болезней системы кровообращения и общую смертность примерно на 50 процентов, фактор алкоголя пока не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончен», - сказал Бойцов.
По словам С.Бойцова, эти данные основаны на результатах исследований ЭССЕ-РФ (эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний), проводимых в России.
В России действует стратегия здорового образа жизни, но оценить качество ее реализации сложно. В частности, по-мнению, С.Бойцова, люди говорят социологам, что ведут здоровый образ жизни, а сами этого не делают. Проверить же это невозможно.
Более точные сведения позволяют собрать как раз федеральные и региональные исследования ЭССЕ-РФ, которые проходят в нашей стране с 2011 года. Именно они позволяют сделать замеры распространенности факторов риска.
Фото с сайта pixabay.com
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