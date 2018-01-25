Отказ от алкоголя не вошел в понятие здорового образа жизни

Как сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов, здоровый образ жизни - это когда человек выполняет четыре условия.

Первое - не курит, второе - если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли, то есть не более пяти граммов в сутки, приводит его слова «Интерфакс».

С.Бойцов отметил, что, например, «если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый». «Речь идет о том, что все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни», - пояснил он.

«Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50 процентов в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков. Вот почему мы включили эти переменные», - сказал С.Бойцов.

Между тем, специалисты пока не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность. Расчеты пока что показали, что отказ действительно позволяет снизить смертность от болезней системы кровообращения и общую смертность примерно на 50 процентов, фактор алкоголя пока не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончен», - сказал Бойцов.

По словам С.Бойцова, эти данные основаны на результатах исследований ЭССЕ-РФ (эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний), проводимых в России.

В России действует стратегия здорового образа жизни, но оценить качество ее реализации сложно. В частности, по-мнению, С.Бойцова, люди говорят социологам, что ведут здоровый образ жизни, а сами этого не делают. Проверить же это невозможно.

Более точные сведения позволяют собрать как раз федеральные и региональные исследования ЭССЕ-РФ, которые проходят в нашей стране с 2011 года. Именно они позволяют сделать замеры распространенности факторов риска.

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