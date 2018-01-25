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Четверг, 25 января 2018, 10:52
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10:52
Сильный ветер и ухудшение видимости прогнозируют в Коми в предстоящие сутки

Неблагоприятные погодные условия ожидаются под влиянием циклона.

По прогнозу Коми ЦГМС, в период с 26 по 27 января территория республики попадет под влияние активного атлантического циклона.

В связи с этим ожидается усиление ветра на основной территории до 9-14 метров в секунду, порывами 18-24 метров в секунду. А в Воркутинском районе 27 января скорость ветра может достигнуть до 24-29 метров в секунду. По всей Коми ожидается снег и метель с ухудшением видимости до 200 - 500 метров.

Главное управление МЧС по Коми рекомендует:

- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.

- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

- Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его. Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

- Никогда не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Храните свечи, спички и зажигалки в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

*** При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по номеру телефона 01, с мобильного - 101 или 112. Круглосуточный телефон доверия ГУ МЧС по Коми: 8(8212) 29-99-99.

Фото Владилена Олофинского

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