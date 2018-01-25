Воркутинцы почувствовали землетрясение

В соцсетях сигналы о похожем на землетрясение явлении стали поступать от горожан, а также из Комсомольского, Воргашора, Заполярного и Северного.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Коми, этим утром от диспетчера сейсмостанции «Воркутауголь» поступило сообщение о наблюдавшемся на территории муниципалитета сейсмособытии.

«Данное сейсмическое явление на функционирование объектов жизнеобеспечения города, а также на работу шахт АО «Воркутауголь», не повлияло. Сообщений о каких-либо чрезвычайных происшествиях и пострадавших в результате сейсмособытия не зарегистрировано», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что такие явления для данной территории не единичны и проявляются с определенной периодичностью и разной степенью интенсивности. На безопасность ведения горных работ и состояние зданий на поверхности они не влияют. Контроль сейсмической активности ведут в постоянном режиме.