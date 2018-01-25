Танец ульяновских курсантов заинтересовал в основном пенсионеров

Каждый второй отнесся к видеоролику как к безобидной шутке.

Пожилые россияне заметно больше заинтересовались скандальным танцем полуголых ульяновских курсантов, чем молодежь. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Дню студента, пишет Lenta.ru.

Смотрели или интересовались записью 63 процента респондентов в возрасте от 60 лет и старше. Еще 18 процентов «что-то слышали» об этом. В то же время среди россиян от 18 до 24 лет доля смотревших или интересовавшихся роликом - менее половины (45 процентов).

Около 43 процентов участников опроса сочли выходку ульяновских курсантов безобидной шуткой, а 35 процентов — свидетельством падения нравов. 15 человек из каждой сотни респондентов затруднились ответить на вопрос о значении этого поступка. Только 7 процентов усмотрели в ролике спланированный выпад против российской авиации.

Чуть более трети опрошенных (37 процентов) предложили наказать курсантов общественными работами. Оставить без последствий участников и авторов клипа сочли нужным 27 процентов респондентов. Каждый десятый опрошенный потребовал отчислить курсантов. Немного больше было тех, кто предложил ограничиться штрафом (11 процентов).

«Глупая шутка ульяновских курсантов скорее позабавила россиян, чем вызвала гнев. Молодые парни дурачатся, как дурачились все предыдущие поколения молодежи — каждое по-своему», — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

*** Видео с танцем курсантов ульяновского летного училища обрело популярность 16 января. Раздетые до трусов и обмотанные портупеями молодые люди танцевали под трек Satisfaction. Позже один из участников клипа раскаялся в содеянном и пояснил, что запись не собирались выкладывать в Сеть, сообщает Lenta.ru. Также выяснилось, что некоторые из «танцоров» приехали из Коми, а согласились участвовать в сьемках из-за разлуки с родными.

Прокуратура провела проверку, однако нарушений не нашла. Губернатор области сперва обрушился на курсантов с резкой критикой, а потом призвал «не ломать им жизнь». В Сети был запущен флешмоб в поддержку авторов ролика.

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