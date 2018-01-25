В столице Коми почти половину ДТП оформляют без участия полиции

Некоторые водители уверены, что европротокол можно использовать и при наезде на пешехода.

Вступившие в июле 2015 года изменения в правила дорожного движения позволили участникам оформлять ДТП самостоятельно.

К примеру, водители сообщают о дорожной аварии в полицию и следуют указанию дежурного. Когда механические повреждения получили только два автомобиля, у водителей нет разногласий в обстоятельствах и причинах инцидента, его участники заполняют бланк извещения о ДТП - европротокол.

Следует отметить, что таким правом могут воспользоваться только те владельцы транспортных средств, чья гражданская ответственность застрахована в соответствии с законодательством об ОСАГО.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, в Сыктывкаре около 40 процентов ДТП с материальным ущербом оформляются водителями самостоятельно и без участия сотрудников полиции.

При этом иногда водители по своей невнимательности совершают наезд на пешеходов. Нередко пешеход, который не имеет претензий к водителю, и автолюбитель, не увидев повреждений на своем авто, оставляют место происшествия. Позже пешеход обращается за получением медицинской помощи. Затем из медицинского учреждения в госавтоинспекцию поступает информация о произошедшем ДТП, факт которого впоследствии устанавливают сотрудники группы розыска.

В таком случае водитель понесет ответственность за оставление водителем места ДТП, участником которого он является. А это - лишение права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Так, в 2017 году сотрудниками госавтоинспекции Сыктывкара рассмотрены более 900 материалов по фактам ДТП, с места которых водители скрылись.

Фото Владилена Олофинского