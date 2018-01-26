Роспотребнадзор закрыл закусочную в офисном здании в Сыктывкаре за антисанитарию

В помещении не было туалета, вентиляции, персонал мыл руки и посуду в одной раковине.

Постановлением Сыктывкарского городского суда от 22 января на 60 суток приостановлена деятельность закусочной «АННА», расположенной в офисном здании по адресу Интернациональная, 78.

Управление Роспотребнадзора по Коми по жалобе посетителя провело административное расследование в отношении ООО «АННА» и нашло многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые стали причиной приостановления деятельности закусочной.

Как сообщает ведомство, помещение закусочной не оборудовано туалетом и раковиной для мытья рук посетителей, нет механической приточно-вытяжной вентиляции.

При отсутствии производственных помещений на предприятии готовили еду. Обработка продовольственного сырья велась в горячем цехе, что недопустимо.

Также в нарушение правил обработка кухонной посуды и мытье рук персонала выполняли в одной ванне вместо двух.

Не контролировали своевременность прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки персонала.

Все эти факты являются непосредственной угрозой возникновения пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний среди населения и являются административным правонарушением. Поэтому с 17 января 2018 года протоколом управления Роспотребнадзора по Коми деятельность закусочной была приостановлена. Сыктывкарский городской суд полностью поддержал доводы ведомства и признал ООО «АННА» виновным. Закусочная закрыта на два месяца. Постановление суда вступило в законную силу.

Фото Владилена Олофинского