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Пятница, 26 января 2018, 13:42
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13:42
Глава «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид ответил на вопросы усинской молодежи

«Диалог на равных» устроили в День студента.

В молодежном центре Усинска состоялась встреча вице-президента компании «ЛУКОЙЛ», генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми», депутата Госсовета республики Александра Лейфрида со студентами и начинающими нефтяниками. Во время «Диалога на равных» молодые усинцы смогли больше узнать о градообразующем предприятии и его руководителе.

Участниками встречи стали студенты усинского филиала Ухтинского государственного технического университета, Усинского политехнического техникума, а также молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Коми», сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло в День студента. А.Лейфрид поздравил молодежь с этим праздником.

Он вкратце рассказал об итогах работы предприятия в 2017 году. Для предприятия он отмечен вводом новых мощностей. В Усинском районе, например, сданы в эксплуатацию газовая часть установки подготовки нефти «Восточный Ламбейшор» и завершена реконструкция Усинского ГПЗ. Развитие производства дает новые рабочие места и рост налоговых платежей. За 2017 год подразделения «ЛУКОЙЛа» выплатили в бюджет республики более 20 миллиардов рублей. Практически треть поступлений в казну региона – от лукойловских предприятий.

Что касается деятельности А.Лейфрида в качестве депутата Государственного совета Коми, то за минувший год ему поступило 102 обращения от жителей региона. По 95 из них приняты решения, остальные – в работе. В частности, на личных приемах у депутата прозвучали инициативы усинцев, которые затем удалось воплотить в рамках соглашения между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Это реконструкция «Тропы здоровья», строительство скейтодрома, благоустройство улицы Молодежной и строительство детских городков: на пересечении улиц Парковая и 60 лет Октября, а также в Усть-Усе и Новикбоже.

Учащиеся вуза, техникума и начинающие нефтяники спрашивали А.Лейфрида также о том, где он получал образование, кто был его первым учителем, какие для него существуют приоритеты в жизни и какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным в своем деле. Поинтересовались ребята и тем, какие профессии сейчас наиболее востребованы, а также основными принципами работы «ЛУКОЙЛа».

Отвечая на вопрос о жизненных ценностях, А.Лейфрид ответил: «Любовь к близким, уважение к старшим, родителям, истории своей семьи, а также города, республики, государства. В людях больше всего ценю порядочность и умение держать слово. Все остальное уходит на второй план. Во взаимоотношениях со своими коллегами обращаю на это главное внимание, но в первую очередь требую этого от себя».

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Молодежь, в свою очередь, поделилась своим видением развития Усинска. Предложили, например, развивать новые направления образования, связанные с инновациями и передовыми технологиями.

«ЛУКОЙЛ-Коми» - градообразующее предприятие, и многие из нас стремятся после окончания вуза устроиться работать именно туда, - отметил студент второго курса Усинского филиала УГТУ Эдуард Шарифуллин. - Эта встреча прошла в интересном формате, нам удалось неформально пообщаться с Александром Викторовичем и задать вопросы, на которые все получили исчерпывающие ответы».

Наиболее активных участников встречи наградили памятными призами.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Общество
Социум
молодежьвстреча. нефтяники
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