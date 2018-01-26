КомиОнлайн

Новости

Пятница, 26 января 2018, 15:09
  • 1368
  • 0
  • 1

В олимпийскую команду включены пятеро спортсменов из Коми

Всего на Играх-2018 выступят 169 россиян.

Олимпийский комитет России опубликовал состав команды для участия в зимних Играх в Пхенчхане. В 15 видах спорта выступит 169 спортсменов.

В их числе – представители Коми: фигурист Дмитрий Алиев, лыжники Алексей Виценко и Юлия Белорукова, хоккеистки Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.

Глава Минспорта Павел Колобков сообщил журналистам, что, по его мнению, у российских спортсменов «хорошие» шансы на получение медалей во время зимней Олимпиады-2018, пишет РБК.

Фото с сайта olympic.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиЮжная Корея
Спорт
Социум
Олимпиадакомандасписок спортсменов
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Бухгалтер по расчету заработной платы и кадровому делопроизводству
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Мануальный терапевт
А-Клиник (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Хореограф в Москве
Триада (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика