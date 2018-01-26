В олимпийскую команду включены пятеро спортсменов из Коми

Олимпийский комитет России опубликовал состав команды для участия в зимних Играх в Пхенчхане. В 15 видах спорта выступит 169 спортсменов.



В их числе – представители Коми: фигурист Дмитрий Алиев, лыжники Алексей Виценко и Юлия Белорукова, хоккеистки Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.

Глава Минспорта Павел Колобков сообщил журналистам, что, по его мнению, у российских спортсменов «хорошие» шансы на получение медалей во время зимней Олимпиады-2018, пишет РБК.

Фото с сайта olympic.ru