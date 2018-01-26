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В олимпийскую команду включены пятеро спортсменов из Коми
Всего на Играх-2018 выступят 169 россиян.
Олимпийский комитет России опубликовал состав команды для участия в зимних Играх в Пхенчхане. В 15 видах спорта выступит 169 спортсменов.
В их числе – представители Коми: фигурист Дмитрий Алиев, лыжники Алексей Виценко и Юлия Белорукова, хоккеистки Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.
Глава Минспорта Павел Колобков сообщил журналистам, что, по его мнению, у российских спортсменов «хорошие» шансы на получение медалей во время зимней Олимпиады-2018, пишет РБК.
Фото с сайта olympic.ru
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