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В Седкыркеще и Трехозерке поставили бункеры для сбора коммунальных отходов
Сейчас в поселках активно вывозят накопившийся мусор.
Установка 30 бункеров объемом восемь кубометров каждый позволила сдвинуть с мертвой точки решение проблемы с вывозом мусора из поселков Седкыркещ и Трехозерка. Об это говорится в пресс-релизе мэрии Сыктывкара.
Как сообщил руководитель администрации Седкыркеща Юрий Пелевин, на данный момент в заречных поселках установлено уже 15 контейнеров, три из них - в Трехозерке, 12 - в Седкыркеще. В ближайшее время будут определены остальные площадки для установки контейнеров в зависимости от потребностей населения.
По мнению Ю.Пелевина, появление новых емкостей для бытовых отходов даст возможность навести порядок в местах их сбора, особенно, в период транспортной недоступности в межсезонье.
По словам жителя Седкыркеща Сергея Овечкина, сейчас в поселке активно вывозят накопившийся мусор. Мужчина уверен, что с установкой контейнеров в поселке станет гораздо чище.
Обслуживанием бункеров-накопителей — вывозом мусора и расчисткой площадок будет заниматься компания ООО «Забота-Сервис».
Напомним, контейнеры не удавалось установить ранее в связи с теплыми погодными условиями, которые замедлили процесс образования льда на реке Вычегда и не позволяли открыть автомобильную ледовую переправу необходимой грузоподъемности.
Сейчас на переправе разрешен проезд автотранспорта весом до 15 тонн, что дает возможность большегрузным автомобилям вывозить мусор из заречных поселков.
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Фото пресс-службы сыктывкарской мэрии
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