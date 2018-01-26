Появились первые в мире клоны обезьян

Двух макак воспроизвели тем же методом, что овечку Долли.

Китайские ученые из Шанхайского университета совершили открытие в области клонирования. Они впервые в мире клонировали обезьян, пишет «Российская газета» со ссылкой на научный портал Cell.

Уникальность открытия заключается в том, что макаки были воспроизведены методом терапевтического клонирования - тем самым, который использовался в экспериментах со знаменитой овечкой Долли. После этого он проверялся на других животных - мышах, котах, собаках, коровах. Но клонировать этим методом приматов до сих пор никому не удавалось, отмечает издание.

Обе клонированные особи относятся к макакам-крабоедам (яванским макакам). Они женского пола. Первая появилась на свет 27 ноября 2017 года и получила имя Чжун Чжун (Zhong Zhong). Вторая родилась 5 декабря и ее назвали Хуа Хуа (Hua Hua).

Китайские биологи намерены продолжать эксперименты по клонированию обезьян. Это позволит изучать рак, нарушения деятельности мозга, иммунные и другие заболевания у человека, который тоже относится к приматам.

Специалисты по клонированию всего мира сходятся во мнении, что успешный эксперимент китайских коллег - первый шаг к клонированию человека, говорится в статье.

Фото с сайта pixabay.com, видео с канала CCTV+ на youtube.com