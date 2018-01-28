КомиОнлайн

Новости

Воскресенье, 28 января 2018, 21:41
  • 661
  • 0
  • 1

В Сыктывкаре трехлетняя девочка погибла после наезда автомобиля

Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло вечером 28 января на перекрестке улиц Морозова и Димитрова в Сыктывкаре. По сообщению пресс-службы ГИБДД УМВД России по Сыктывкару, 38-летняя женщина ехала на автомобиле Nissan Pathfinder по улице Морозова. По предварительным данным, в момент, когда машина проезжала перекресток с улицей Димитрова на разрешающий сигнал светофора, на проезжую часть выбежала девочка 2014 года рождения. В результате юный пешеход скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

За 2017 год в Коми произошло 1066 ДТП, в которых 89 человек погибли, а 1496 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на три процента, а число погибших в них уменьшилось на 11,9 процента. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 5,6 погибших на 100 пострадавших (6,3 в 2016 году).

Фото ГИБДД УМВД России по Сыктывкару

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Происшествия
Социум
ДТПпешеходнаезд
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Финансовый консультант
PPF Страхование жизни (Сыктывкар)
от 20000 до 80000 RUR

от 21750 RUR

Администратор региона
Деньга (Сыктывкар)
от 23000 до 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика