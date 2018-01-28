В Сыктывкаре трехлетняя девочка погибла после наезда автомобиля

ДТП произошло вечером 28 января на перекрестке улиц Морозова и Димитрова в Сыктывкаре. По сообщению пресс-службы ГИБДД УМВД России по Сыктывкару, 38-летняя женщина ехала на автомобиле Nissan Pathfinder по улице Морозова. По предварительным данным, в момент, когда машина проезжала перекресток с улицей Димитрова на разрешающий сигнал светофора, на проезжую часть выбежала девочка 2014 года рождения. В результате юный пешеход скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

За 2017 год в Коми произошло 1066 ДТП, в которых 89 человек погибли, а 1496 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на три процента, а число погибших в них уменьшилось на 11,9 процента. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 5,6 погибших на 100 пострадавших (6,3 в 2016 году). Фото ГИБДД УМВД России по Сыктывкару