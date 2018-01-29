Суд обязал оснастить приборами учета дома в Емве

Княжпогостский районный суд 25 января рассмотрел гражданское дело по иску прокурора к АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», ООО «Город», ООО «Город+», ООО «УК «Уют» по вопросу оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, сообщает пресс-служба суда.

Суд обязал «Город+» в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу принять меры по оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения многоквартирные дома в Емве, находящиеся по улицам: Ленинградской (дома №№ 9, 11, 15, 17, 21, 29, 30), Дзержинского (№№ 78, 82, 96, 138, 140), Пионерской (№№ 14, 14 «а»), Гущина (№4), Волгоградской (№19), Коммунистической (№46), Калинина (№22).

«УК Уют» в такой же срок должен оборудовать подобными приборами учета многоквартирные дома в городе по улицам Дзержинского (дома №№ 118, 120, 128 «а», 134), Ленинградской (№27), Коммунистической (№№ 30, 36, 38), Первомайской (№26), Совхозной (№22).

Решение не вступило в законную силу.

Исковые требования к «Городу» и «Княжпогостской тепло-энергетической компании» выделены в отдельное производство и будут рассмотрены 6 февраля.

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