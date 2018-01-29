КомиОнлайн

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Понедельник, 29 января 2018, 14:14
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14:14
В Ухте торговец интим-товарами избежал их принудительной распродажи

Суд снял арест на игрушки для взрослых.

Осенью 2017 года приставы в Ухте в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Для того, чтобы исполнить решение суда, пристав-исполнитель установил имущественное положение должника. Выяснилось, что он имеет различное имущество и является индивидуальным предпринимателем, реализуя интим-товары. Пристав составил акт описи и ареста двух автомобилей и имущества.

По месту нахождения интим-магазина арестовали 150 позиций товара специфического назначения на общую сумму более 200 тысяч рублей. В случае непогашения задолженности продукцию должны были направить на оценку и распродажу.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе управления ФССП по Коми, в итоге арест на указанное имущество сняли, так как суд отменил акт, на основании которого выдан исполнительный документ. Исполнительное производство прекращено.

Причину такого судебного решения в пресс-службе не уточнили. 

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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Ухта
Общество
Отморошки
интимсекс-шопарест
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