В Ухте торговец интим-товарами избежал их принудительной распродажи

Осенью 2017 года приставы в Ухте в отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Для того, чтобы исполнить решение суда, пристав-исполнитель установил имущественное положение должника. Выяснилось, что он имеет различное имущество и является индивидуальным предпринимателем, реализуя интим-товары. Пристав составил акт описи и ареста двух автомобилей и имущества.

По месту нахождения интим-магазина арестовали 150 позиций товара специфического назначения на общую сумму более 200 тысяч рублей. В случае непогашения задолженности продукцию должны были направить на оценку и распродажу.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе управления ФССП по Коми, в итоге арест на указанное имущество сняли, так как суд отменил акт, на основании которого выдан исполнительный документ. Исполнительное производство прекращено.

Причину такого судебного решения в пресс-службе не уточнили.

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