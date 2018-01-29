КомиОнлайн

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Понедельник, 29 января 2018, 11:23
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11:23
В прошлом году Коми увеличила поставки товаров в основном в страны дальнего зарубежья

Экспорт в СНГ, по сравнению с предыдущим годом, уменьшился.

Как следует из доклада о социально-экономическом положении Коми в 2017 году, который опубликовал Комистат, экспорт республики за январь-сентябрь 2017 года составил 725,3 миллиона долларов США Это на 15,7 процента больше, чем за соответствующий период 2016 года. Импорт равняется 93,8 миллиона долларов США (на 3,8 процента больше).

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Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента, в государства-участники СНГ - уменьшился на 3,5 процента.

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Объем поставок по импорту из стран дальнего зарубежья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 процента, из государств-участников СНГ - на 5,5 процента.

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Объем экспорта транспортных услуг за январь-сентябрь 2017 года составил 1441,2 тысячи долларов США, импорта - 823,3 тысячи долларов США.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», по итогам первого квартала прошлого года, экспорт вырос за счет вывоза бумаги и лесоматериалов. Товары из республики отправляются в 84 страны мира. Основным партнером оставались Нидерланды (как и в 2015-2016 годах), при этом внешняя торговля с этим государством значительно увеличилась – почти в 3 раза за январь-март 2017-го. На втором месте осталась Латвия, на третьем – Германия.

Фото пресс-службы главы Коми, таблицы из доклада «Социально-экономическое положение Республики Коми 2017»

«КомиОнлайн»
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внешняя торговлястатистикаэкспортимпорт
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