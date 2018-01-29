В прошлом году Коми увеличила поставки товаров в основном в страны дальнего зарубежья

Как следует из доклада о социально-экономическом положении Коми в 2017 году, который опубликовал Комистат, экспорт республики за январь-сентябрь 2017 года составил 725,3 миллиона долларов США Это на 15,7 процента больше, чем за соответствующий период 2016 года. Импорт равняется 93,8 миллиона долларов США (на 3,8 процента больше).

Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента, в государства-участники СНГ - уменьшился на 3,5 процента.

Объем поставок по импорту из стран дальнего зарубежья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6 процента, из государств-участников СНГ - на 5,5 процента.

Объем экспорта транспортных услуг за январь-сентябрь 2017 года составил 1441,2 тысячи долларов США, импорта - 823,3 тысячи долларов США.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», по итогам первого квартала прошлого года, экспорт вырос за счет вывоза бумаги и лесоматериалов. Товары из республики отправляются в 84 страны мира. Основным партнером оставались Нидерланды (как и в 2015-2016 годах), при этом внешняя торговля с этим государством значительно увеличилась – почти в 3 раза за январь-март 2017-го. На втором месте осталась Латвия, на третьем – Германия.

Фото пресс-службы главы Коми, таблицы из доклада «Социально-экономическое положение Республики Коми 2017»