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Понедельник, 29 января 2018, 13:01
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13:01
Половину субсидий на поддержку культуры отдали Усть-Куломскому району

Из 7 миллионов рублей менее 3,7 миллиона разделят на 19 других муниципалитетов.

Постановлением правительства Коми от 26 января в 2018 году распределены субсидии городам и районам на поддержку отрасли культуры. Из республиканского бюджета выделено более семи миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Больше всего денег решено выделить Усть-Куломском району – 3,34 миллиона рублей. Меньше других получит Вуктыл – 267 тысяч рублей. Сыктывкару достанется чуть больше 450 тысяч, Ухте - 273 тысячи.

Муниципальное образование

Сумма (тыс. руб.)

Воркута

195,931

Инта

82,531

Сыктывкар

453,6

Усинск

162,258

Ухта

273,266

Вуктыл

26,7

Ижемский район

74,961

Княжпогостский район

165,824

Койгородский район

152,961

Корткеросский район

359,431

Печора

283,027

Прилузский

216,697

Сосногорск

124,797

Сыктывдинский район

180,997

Сысольский район

196,931

Троицко-Печорский район

70,827

Удорский район

275,961

Усть-Вымский район

162,592

Усть-Куломский район

3343,794

Усть-Цилемский район

216,454

 Итого

7019,54

В этом же документе утвержден перечень мероприятий на 2018 год, на которые и предоставят софинансирование. В нем обозначены: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к интернету и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Напомним, 2018-й объявлен в Коми Годом культуры. Уже выбран логотип, который пока еще является рабочим и будет дополняться.

По информации в соцсетях и СМИ, разработкой занимались преподаватели отделения «Дизайн» республиканского колледжа искусств. Из 10 вариантов символа сначала выбрали три: утку в красных тонах и два паруса: один - в цветах флага Коми, второй - в виде синей спирали.

По итогам онлайн-голосования победил первый: красная утка на белом фоне, внутри которой – лучистое желто-оранжевое солнце.

Половину субсидий на развитие туризма отдали Корткеросскому и Сосногорскому районам

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Фото из группы министерства культуры и архивного дела Коми во «ВКонтакте»

Антонина Лапунькова
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КомиСыктывкарУхтаВоркутаУсть-Куломский районВуктылСосногорск
КультураЭкономика
Делу время
финансированиесубсидииКультура
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