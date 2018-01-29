Половину субсидий на поддержку культуры отдали Усть-Куломскому району

Из 7 миллионов рублей менее 3,7 миллиона разделят на 19 других муниципалитетов.

Постановлением правительства Коми от 26 января в 2018 году распределены субсидии городам и районам на поддержку отрасли культуры. Из республиканского бюджета выделено более семи миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Больше всего денег решено выделить Усть-Куломском району – 3,34 миллиона рублей. Меньше других получит Вуктыл – 267 тысяч рублей. Сыктывкару достанется чуть больше 450 тысяч, Ухте - 273 тысячи.

Муниципальное образование Сумма (тыс. руб.) Воркута 195,931 Инта 82,531 Сыктывкар 453,6 Усинск 162,258 Ухта 273,266 Вуктыл 26,7 Ижемский район 74,961 Княжпогостский район 165,824 Койгородский район 152,961 Корткеросский район 359,431 Печора 283,027 Прилузский 216,697 Сосногорск 124,797 Сыктывдинский район 180,997 Сысольский район 196,931 Троицко-Печорский район 70,827 Удорский район 275,961 Усть-Вымский район 162,592 Усть-Куломский район 3343,794 Усть-Цилемский район 216,454 Итого 7019,54

В этом же документе утвержден перечень мероприятий на 2018 год, на которые и предоставят софинансирование. В нем обозначены: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к интернету и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Напомним, 2018-й объявлен в Коми Годом культуры. Уже выбран логотип, который пока еще является рабочим и будет дополняться.

По информации в соцсетях и СМИ, разработкой занимались преподаватели отделения «Дизайн» республиканского колледжа искусств. Из 10 вариантов символа сначала выбрали три: утку в красных тонах и два паруса: один - в цветах флага Коми, второй - в виде синей спирали.

По итогам онлайн-голосования победил первый: красная утка на белом фоне, внутри которой – лучистое желто-оранжевое солнце.

Половину субсидий на развитие туризма отдали Корткеросскому и Сосногорскому районам

Коми получит поддержку федералов по всем имеющимся проектам в области культуры

Фото из группы министерства культуры и архивного дела Коми во «ВКонтакте»