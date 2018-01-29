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13:01 Половину субсидий на поддержку культуры отдали Усть-Куломскому району
Из 7 миллионов рублей менее 3,7 миллиона разделят на 19 других муниципалитетов.
Постановлением правительства Коми от 26 января в 2018 году распределены субсидии городам и районам на поддержку отрасли культуры. Из республиканского бюджета выделено более семи миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
Больше всего денег решено выделить Усть-Куломском району – 3,34 миллиона рублей. Меньше других получит Вуктыл – 267 тысяч рублей. Сыктывкару достанется чуть больше 450 тысяч, Ухте - 273 тысячи.
|
Муниципальное образование
|
Сумма (тыс. руб.)
|
Воркута
|
195,931
|
Инта
|
82,531
|
Сыктывкар
|
453,6
|
Усинск
|
162,258
|
Ухта
|
273,266
|
Вуктыл
|
26,7
|
Ижемский район
|
74,961
|
Княжпогостский район
|
165,824
|
Койгородский район
|
152,961
|
Корткеросский район
|
359,431
|
Печора
|
283,027
|
Прилузский
|
216,697
|
Сосногорск
|
124,797
|
Сыктывдинский район
|
180,997
|
Сысольский район
|
196,931
|
Троицко-Печорский район
|
70,827
|
Удорский район
|
275,961
|
Усть-Вымский район
|
162,592
|
Усть-Куломский район
|
3343,794
|
Усть-Цилемский район
|
216,454
|
Итого
|
7019,54
В этом же документе утвержден перечень мероприятий на 2018 год, на которые и предоставят софинансирование. В нем обозначены: укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к интернету и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Напомним, 2018-й объявлен в Коми Годом культуры. Уже выбран логотип, который пока еще является рабочим и будет дополняться.
По информации в соцсетях и СМИ, разработкой занимались преподаватели отделения «Дизайн» республиканского колледжа искусств. Из 10 вариантов символа сначала выбрали три: утку в красных тонах и два паруса: один - в цветах флага Коми, второй - в виде синей спирали.
По итогам онлайн-голосования победил первый: красная утка на белом фоне, внутри которой – лучистое желто-оранжевое солнце.
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Фото из группы министерства культуры и архивного дела Коми во «ВКонтакте»
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