По факту опрокидывания автобуса с туристами в Коми возбуждены уголовные дела

СК по Коми по факту опрокидывания автобуса с пассажирами в Сысольском районе расследует уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Также возбуждено уголовное дело в связи с невыполнением или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря 2017 года на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе водитель, управлявший автобусом «Мерседес Бенц», в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания автобуса из находившихся в автобусе 47 человек пострадали 12 пассажиров. А двоим из них (69-летней женщине и 35-летнему мужчине из Пермского края) причинен тяжкий вред здоровью.

Установлено, что автобус с двумя водителями был предоставлен индивидуальным предпринимателем обществу с ограниченной ответственностью «Туроператор Регион Поволжье» для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по туристическому маршруту Пермь – Воткинск – Ижевск – Набережные Челны – Казань – Великий Устюг и обратно.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, проводятся следственные действия, направленные на установление причин произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми