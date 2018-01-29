В Сыктывкаре открылся новый языковой клуб для общения по-коми

На средства гранта конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа» воплотили в жизнь проект межрегионального общественного движения «Коми войтыр» для семей, воспитывающих детей-билингвов – разговаривающих и на русском, и на коми языке.

Авторы проекта сделали ставку на те семьи, которым нужна поддержка в сохранении языковых традиций. Два года назад в столице республики уже открылся клуб «Шуда котыр» («Счастливая семья»), а теперь при поддержке регионального министерства национальной политики и нефтяников у активистов появилась еще одна площадка для общения – «Кыв поз» («Языковое гнездышко»), говорится в пресс-релизе «ЛУКОЛ-Коми».

«Мы ставим перед тобой задачу по широкому распространению коми языка, – пояснил председатель сыктывкарского отделения «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев. – Детей-билингвов в Сыктывкаре немало, но не хватает пространств, где им можно говорить по-коми. И клуб создан в первую очередь для того, чтобы дети могли пообщаться друг с другом».

Семейные языковые практикумы будут собирать участников раз в месяц в Доме дружбы народов. Изучать коми язык здесь будут при помощи разных художественно-изобразительных форм: через танцы, рисунок и живопись, декоративно-прикладное творчество, вокал. Есть даже идея ставить спектакли. И все же организаторы делают ставку именно на музыку: выбор детских композиций – большой.

А для родителей билингвов в «Кыв поз» проводят специальные лекции на темы, посвященные вопросам сохранения коми языка, особенностях воспитания детей, поведению в межнациональном браке и другие.

У проекта уже появился свой логотип – его автором стал студент из Ухты Роман Зварич. Чирикающий птенчик на фоне раскрытой книги символично раскрывает задумку авторов семейного языкового проекта.

Фото из группы «Кыв поз» во «ВКонтакте»