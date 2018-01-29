Перечень доступных каждому госуслуг расширен до 44 видов

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень госуслуг, получить которые можно в любом месте, без привязки к месту регистрации. Причем речь идет не только о физических, но и юридических лицах, говорится в материале «Российской газеты».

«Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ, то есть в многофункциональном центре, при наличии соответствующих соглашений», - подчеркнул он на совещании со своими заместителями.

Текст документа с полным перечнем услуг доступен для скачивания по ссылке.

Фото пресс-службы главы Коми