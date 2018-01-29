Запасы со склада шахты «Интаугля» распроданы полностью

Готовность к запуску лавы №843 шахты «Интинской» составляет 80 процентов. Об этом доложил заместитель председателя правительства республики - министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов 29 января на заседании президиума правительства Коми.

Вице-премьер сообщил, что все технические единицы «Интаугля» – ремонтно-механический завод, групповая обогатительная фабрика и шахта «Интинская» – подключены к нормальной схеме электроснабжения и работают в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Уголь, находившийся на складе шахты, реализован в полном объеме (241,7 тысячи тонн). Вырученные от его продажи средства в размере около 136 миллионов рублей позволили начать подготовительные работы раньше срока. Монтаж горно-шахтного оборудования в монтажной камере лавы выполняется в три смены и с опережением плана-графика, представленного в Минэнерго России.

Также Н.Герасимов проинформировал, что в настоящее время ведутся переговоры с железнодорожниками о предоставлении 50-процентной льготы на транспортировку угля.

*** «Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признано банкротом, было введено конкурсное производство. Республика все это время продолжала помогать компании.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов заявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность. Глава Коми, в свою очередь, пообещал «не бросать» предприятие».

В сентябре власти региона договорились о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС, а также добились выделения на шахту 1,3 миллиарда рублей. Впоследствии оказалось, что сумма предприятию достанется не вся, а денег хватит лишь на решение первоочередных проблем. В начале октября стало известно, что на зарплаты работникам «Интаугля» направили более 24 миллионов рублей.

В начале ноября «Интауголь» начала подготовку к горным работам. По данным пресс-службы главы Коми, в сентябре и октябре предприятие отгрузило 160 тысяч тонн угля. Все контрактные обязательства по объемам поставки угля на Северодвинскую ТЭЦ-1 и на Череповецкую ГРЭС планировали выполнить до 20 ноября. За реализацию угля уже получено порядка 34 миллионов рублей, все деньги направлены на выплату заработной платы. Еще 24 миллиона долгов по зарплате за июль должны были выплатить к 10 ноября.

До 30 марта 2018 года должны завершить все работы в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения монтажа горно-шахтного оборудования в камере лавы №843. Для предприятия закупили необходимое оборудование.

По итогам года добыча угля в Коми сократилась на 17 процентов. Объемы производства «Интаугля» упали в четыре раза.

Фото пресс-службы главы Коми

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