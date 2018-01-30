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Вторник, 30 января 2018, 13:01
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13:01
Кризис стал меньше беспокоить россиян

Социологи заметили, что об экономии на еде говорит все меньше людей.

Доля россиян, которые ощущают кризис в стране, в конце прошлого года составила только 40 процентов, хотя в начале 2016 года таких ответов было более 70 процентов, сообщается в опубликованном 30 января этого исследовании холдинга «Ромир».

Почти половина респондентов (46 процентов) не отрицает наличие в стране некоторых экономических трудностей. Но теперь людей уже меньше беспокоят проблемы на рынке труда или обесценивание рубля. Также респонденты меньше говорят о необходимости сокращения расходов на развлечения или дорогостоящие покупки и услуги. Доля тех, кто планируют экономить на самом необходимом, вплоть до еды, с 2016 года сократилась с 66 до 48 процентов, приводит итоги соцопроса «Российская газета».

«Можно говорить о том, что самые тяжелые времена прошли, на еде россияне собираются экономить меньше, чем, например, на развлечениях или дорогостоящих услугах, - отмечается в сообщении.  - Градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно понизился», - заключают эксперты.

*** Напомним, по оценке Комистата средняя зарплата в Коми в ноябре прошлого года превысила 44,7 тысячи рублей.

Как следует из доклада о социально-экономическом положении региона в 2017 году, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для оценки покупательной способности населения в среднем по республике в декабре прошлого года составила 15 тысяч 861,4 рубля в расчете на месяц. Тогда как минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону обходился в 4329,1 рубля. За год подорожание составило 2,3 процента.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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