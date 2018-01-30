Сосногорца обвинили в гибели девушки от наркотика

Заместитель прокурора Сосногорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Ему вменяют склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также незаконный сбыт наркотиков в значительном размере и незаконное их хранение в крупном размере без цели сбыта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, установлено, что в апреле 2017 года друг 23-летнего сосногорца, распространявшего наркотики, привел к нему в гости свою 19-летнюю знакомую. Хозяин квартиры уговорил гостью попробовать наркотик и помог его принять. Через несколько часов девушка скончалась от острого отравления наркотическим веществом.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосногорский городской суд.

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