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Вторник, 30 января 2018, 14:17
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14:17
Сосногорца обвинили в гибели девушки от наркотика

Доза принятого вещества оказалась для нее смертельной.

Заместитель прокурора Сосногорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Ему вменяют склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также незаконный сбыт наркотиков в значительном размере и незаконное их хранение в крупном размере без цели сбыта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, установлено, что в апреле 2017 года друг 23-летнего сосногорца, распространявшего наркотики, привел к нему в гости свою 19-летнюю знакомую. Хозяин квартиры уговорил гостью попробовать наркотик и помог его принять. Через несколько часов девушка скончалась от острого отравления наркотическим веществом.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосногорский городской суд.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСосногоск
Криминал
Социум
Наркотикиторговляотравление
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