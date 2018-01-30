За гибель кота в стиральной машине ухтинец на год ограничен в свободе

В октябре 2017 года полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ухты, который постирал в машинке кота, снял это на видео и выложил в сеть. Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе прошлого года ухтинец освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, нетрезвый ухтинец, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку заново. В результате домашний питомец погиб. Весь процесс мужчина заснял на видео, которое отправил знакомой. Вину в инкриминируемом деянии ухтинец признал, но причину содеянного объяснить не смог.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Коми, мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты в январе 2018 года рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений с применением садистских методов. Обвиняемый на суде также не назвал причину поступка, по его словам, кот был ласковый, никогда не кусался.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Как уточнили в надзорном ведомстве региона, на момент совершения преступления санкция части 1 статьи 245 УК не предусматривала наказание в виде лишения свободы. Соответствующие изменения были внесены в декабре прошлого года. Поскольку уголовный закон, ужесточающий наказание, не имеет обратной силы, к жителю Ухты применить более жесткие санкции было невозможно.

Фото Антонины Лапуньковой