Минстрою Коми поручено создать условия для удешевления жилья

До конца года в регионе сдадут 251 тысячу жилых квадратных метров.

О текущей ситуации в отрасли жилищного строительства и планах на будущее на заседании президиума правительства доложил министр строительства и дорожного хозяйства республики Сергей Двуреченский.

По его информации, до конца 2018 года в Коми планируется сдать 251 тысячу квадратных метров жилья. Это на 70 тысяч «квадратов» больше, чем 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Лидером среди городов традиционно стал Сыктывкар с плановым показателем более 156 тысяч «квадратов», на втором месте Ухта – 25,8 тысячи, третье место у Печоры – 5,3 тысячи. Среди муниципальных районов в передовиках Сыктывдинский – 22,5 тысячи, Усть-Вымский – 4,7 тысячи и Коркеросский – 4,5 тысячи.

Руководитель региона Сергей Гапликов поставил перед Минстроем Коми стратегическую задачу по внедрению дополнительных механизмов стимулирования отрасли жилищного строительства. Он предложил активнее использовать потенциал государственно-частного партнерства, создавать условия для снижения себестоимости квадратного метра жилья и повышения доступности земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство.

«Сегодня много изменений вносится в градостроительное законодательство и в законодательство по поддержке граждан: это в том числе ипотека, поддержка специалистов на селе и другие программы, в которых мы также должны активно участвовать», - заявил глава региона.

Как сообщает Комистат, из числа введенных в действие зданий в 2017 году 81 процент составляют здания жилого назначения.

С января по декабрь прошлого года в республике введено 3307 квартир (за 2016-й - 4658 квартир). Общая площадь введенного жилья составила 179 тысяч квадратных метров, следует из доклада о социально-экономическом положении Коми в 2017 году.

Населением за счет собственных и заемных средств было построено 41,8 тысячи «квадратов» общей площади (23 процента от общего объема), что составило 88,9 процента к уровню 2016 года. Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов, построенных за 2017 год составила 40,7 тысячи рублей, что на 3,7 процента больше, чем годом ранее.

Фото Дмитрия Самойлова, таблицы из доклада «Социально-экономическое положение Республики Коми 2017»