Явки-пароли: инструкция по хранению «интернет-ключей» от МТС

Каждый активный интернет-пользователь вынужден запоминать бесчисленное количество паролей от аккаунтов в соцсетях, мобильных приложений и интернет-магазинов. Держать все это в голове не под силу, наверное, никому.

Из ситуации есть три выхода. Первый, отнюдь не безопасный, но очень популярный: придумать для всего один и тот же легкий набор символов. Второй, ненадежный и неудобный: записывать все на листочке или в файле. Но есть третий вариант: хранить свои секретные данные в специальной программе, без страха забыть, потерять документ и быть взломанным. Вместе со специалистами МТС «КомиОнлайн» подготовил для жителей Коми полезную инструкцию, как не забыть интернет-пароли и хранить их в безопасности.

Даже если ваш пароль — набор неочевидных (с первого взгляда) символов, которые сложно подобрать обычному пользователю, вы можете оказаться жертвой хакеров. Они подходят к делу профессионально, взламывая аккаунты при помощи специальных программ, — например, чтобы массово рассылать мошеннический спам во «ВКонтакте». В вашем случае злоумышленник получит доступ не только к социальной сети, но и к остальным данным — почте, облачным хранилищам данных и, возможно, даже банковскому приложению. Ситуация, мягко говоря, неприятная, причем попадал в такую даже основатель Facebook — Марк Цукерберг. Чтобы избежать подобного и вообще «прокачать» смартфон в плане безопасности, рекомендуем следовать пяти простым правилам.

Пароль для паролей

А теперь поговорим о сервисах для хранения паролей. Программ, которые хранят ваши секретные данные, очень много, почти все они работают одинаково и обладают похожими возможностями. Мы подробно изучим вопрос на примере приложения Last Pass. Оно бесплатно и может быть установлено везде — и на смартфонах, и в браузерах, при этом синхронизация информации происходит автоматически.

Загрузить Last Pass

После загрузки и установки программа предложит вам авторизоваться или зарегистрироваться. Last Pass хранит все ваши данные на собственном защищенном сервере, и если с телефоном что-то случится, вы сможете восстановить их, просто войдя в свой аккаунт с другого устройства. Теперь вас попросят ввести свою электронную почту и придумать пароль. Да, еще один пароль от паролей, но если вы будете пользоваться программой, запомнить придется только его, так что рекомендуем отыграться на мошенниках «по полной». Решите, хотите ли вы использовать отпечаток пальца для входа в приложение. Главное в приложении — «Хранилище», именно там вы можете записывать свои данные для входа на сайты и в приложения. Нажмите на «плюс», чтобы добавить новую форму, и начните набирать название. Теперь, когда вам нужно будет войти в приложение, просто выберите в программе нужный раздел и нажмите «Копировать пароль». Символы автоматически скопируются в буфер обмена, и вам останется только нажать «Вставить» в нужном поле.

Last Pass умеет автоматически заполнять пароли на сайтах. Если вы переведете бегунок в режим «ON», а затем включите «Last Pass extension» из раздела «Безопасность», он будет автоматически подставлять нужные символы в нужных местах.

В большинстве популярных браузеров есть функция сохранения паролей. В Google Chrome, например, вся информация автоматически привязывается к вашему Google-аккаунту, и если вы пользуетесь программой на компьютере, а затем начнете делать это на телефоне, «автоввод» заработает и там. Подобным образом сохраняются и данные кредитной карты. В Safari чтобы пароли стали доступны на всех устройствах, нужно включить связку ключей iCloud.

В разделе «Заполнение форм» вы можете ввести свои персональные данные — фамилию, имя, адрес, информацию о кредитной карте и банковские реквизиты. Теперь при покупках в интернет-магазинах не придется ничего вводить и доставать кредитку из кошелька — данные подставятся автоматически. Расширение Last Pass для браузера позволяет использовать все сохраненные в приложении пароли на компьютере или ноутбуке. Установите его, введите e-mail и «пароль от паролей» и получите доступ к вашему хранилищу данных на любом устройстве.

Платные аналоги

Более функциональный, но платный аналог Last Pass — приложение SafeInCloud. Оно полностью переведено на русский, интереснее по дизайну — здесь есть много иконок и разделов для разных данных. Но, пожалуй, главных отличий все же два: программа предлагает сохранять все данные в популярных облачных хранилищах, например, «Яндекс.Диск» или «Google Диск». Каждый относится к этому по-разному — кому-то удобно, что все пароли можно, в случае чего, быстро достать из привычного места, другие считают, что хранить такие данные в «общественных» местах — небезопасно. А вот что точно придется всем по вкусу — автоматический анализ надежности пароля. Любой секретный ключ, который вы вводите в приложении, подвергается оценке, и вы сразу видите, насколько быстро вас можно «вскрыть».

SafeInCloud можно потестировать две недели, чтобы понять, нравится программа или нет. После этого придется доплатить, но, к счастью, всего один раз. Для пользователей Android цена составит 279 рублей, iOS — 379. Достаточно экономно с учетом того, сколько денег и нервов может сэкономить программа.

Фото предоставлено пресс-службой МТС