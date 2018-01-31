Столкновение двух грузовиков в Сыктывдинском районе привело к гибели водителя

ДТП произошло утром 31 января на 732-м километре трассы Чебоксары – Сыктывкар в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 37-летний водитель выехал на автомобиле МАЗ на встречную полосу, чтобв объехать неисправную машину. Во время маневра грузовик столкнулся с автомобилем КамАЗ, 30-летний водитель которого получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Водителя МАЗа, который опрокинулся в кювет, тоже госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.