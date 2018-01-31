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13:21 Столкновение двух грузовиков в Сыктывдинском районе привело к гибели водителя
Машины не поделили дорогу возле села Ыб.
ДТП произошло утром 31 января на 732-м километре трассы Чебоксары – Сыктывкар в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 37-летний водитель выехал на автомобиле МАЗ на встречную полосу, чтобв объехать неисправную машину. Во время маневра грузовик столкнулся с автомобилем КамАЗ, 30-летний водитель которого получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Водителя МАЗа, который опрокинулся в кювет, тоже госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняются.
За 2017 год в Коми произошло 1066 ДТП, в которых 89 человек погибли, а 1496 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на три процента, а число погибших в них уменьшилось на 11,9 процента. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 5,6 погибших на 100 пострадавших (6,3 в 2016 году).
Фото УГИБДД МВД по Коми
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