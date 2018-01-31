Жителям Коми простят более 300 миллионов рублей долгов по налогам

Задолженность будет аннулирована во всех случаях, когда долг признают безнадежным. Соответствующее решение налоговый орган примет без участия неплательщика, поэтому обращаться в инспекцию за списанием и представлять какие-либо документы гражданам не потребуется. Об этом говорится в пресс-релизе УФНС по Коми.

К долгам, которые простят жителям региона относятся недоимки по земельному, имущественному и транспортному налогу, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Спишут также задолженность по пеням, начисленным на соответствующую недоимку. Всего по налогам физических лиц планируется списать порядка 180 миллионов рублей. Это 23 процента от общей суммы задолженности по имущественным налогам, которую накопили жители Коми на начало 2018 года. При этом из 280 тысяч должников у 23 человек сумма долга превысила 1 миллион рублей.

Как уточнили в пресс-службе республиканского налогового управления, наибольшую задолженность – почти 80 процентов от суммы налога подлежащей списанию – накопили владельцы транспортных средств. Так, по транспортному налогу ожидается списание 140 миллионов рублей. Более 30 миллионов рублей спишут по налогу на имущество и 7 миллионов по земельному налогу.

Не обошла стороной налоговая амнистия и индивидуальных предпринимателей. Действующим и снятым с учета предпринимателям простят 150 миллионов долга, которые числились за ними на 1 января 2015 года. Исключение составят налоги на добычу полезных ископаемых, акцизов и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу России.

Списание произведут в ближайшее время. Информация отразится в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте nalog.ru.

Фото Владилена Олофинского