Власти Коми не спешат определять режим охраны для заповедных территорий

Как рассказал прокурор Коми Сергей Бажутов на коллегии 31 января, на протяжении 2016-2017 годов вся республика с завораживающим интересом наблюдала за реформой органов исполнительной власти и сопровождавшей ее дискуссией общественности о том, какой орган будет лучше вести государственный экологический надзор. Но, на взгляд прокурора, проблема не в названии министерства.

Органы госвласти республики на протяжении десятилетий не принимают мер по приведению в соответствие с законодательством правового режима особо охраняемых территорий, которые являются объектами общенационального достояния, имеют особое природоохранное, научное, рекреационное, оздоровительное значение.

Особый правовой статус этих территорий предполагает разработку соответствующих нормативных документов, установление режима охраны, порядка их функционирования и пользования. Однако вопреки требованиям законов из 236 таких территорий 90 не имеют утвержденных в установленном порядке положений, а положения о 109 не соответствуют действующему законодательству. Режим охраны определен лишь для 37 таких территорий, находящихся в ведении республики. Помимо этого, в нарушение градостроительного кодекса меры к определению, описанию и закреплению на местности границ земель указанной категории, установлению их охранных зон не приняты. Землеустроительные работы для постановки на кадастровый учет не проведены, сведения в госкадастр недвижимости об их границах и охранных зонах, как об участках с особыми условиями использования, не внесены. Вопреки требованиям закона у 73 таких территорий, объявленных памятниками природы, отсутствуют паспорта. Охраняющие их лица не определены, охранные обязательства не оформлены. Рейды республиканского центра по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования ежегодно охватывают лишь от пяти до девяти процентов ООПТ регионального значения, а зарегистрированные нарушения носят единичный характер.

Сложившаяся ситуация способствует незаконному использованию особо охраняемых земель, приводит к невозможности взыскания причиненного природным объектам вреда и привлечения виновных лиц к ответственности.

В Коми в мае 2016 года утвердили план в рамках проводимого в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, который предусматривал множество разнообразных мероприятий, начиная от открытых уроков в школах, и заканчивая проведением республиканских конференций, созданием фильмов и изданием буклетов. Более того, им предполагалась разработка проекта закона «Об особо охраняемых природных территориях Коми» (который так и не приняли), принятие концепции развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и создание до шести новых ООПТ в Арктической зоне и прилегающих к ней северных районах.

«А на деле сегодня сложилась такая ситуация, когда без положений о таких территориях невозможно определить их границы, как на картографических материалах, так и на местности, что влечет за собой фактически полное отсутствие государственного контроля за соблюдением режима их охраны», - отметил прокурор.

По его словам, вопреки требованиям лесного кодекса участки в границах 156 ООПТ защитными лесами не признаны, а отнесены к эксплуатационным лесам. В границах 70 таких территорий 533 лесных квартала, по сути, являющиеся защитными лесами, предоставлены юридическим лицам на основании договоров аренды для заготовки древесины либо отданы на вырубку местному населению.

«Уже пора определится, если территории не представляют природоохранной ценности, то особой статус надо снимать. Если же их необходимо сохранить – тогда надо обеспечивать надлежащий режим охраны и исключать земельные участки из хозяйственного использования. Надеюсь, органы исполнительной власти республики, рассмотрев наше представление, оперативно примут меры по актуализации ООПТ», - добавил С.Бажутов.

*** По данным на лето 2017 года, в Коми действовали две ООПТ федерального значения (Печоро-Илычский заповедник и национальный парк «Югыд ва»), 236 региональных ООПТ (162 заказника, 73 памятника природы, один охраняемый природный ландшафт) и шесть ООПТ местного значения. Площадь природно-заповедного фонда составляет 5,4 миллиона га, это 13 процентов от всей площади региона.

Увеличение площади природных резерватов предусмотрено в соответствии со стратегическим планом развития системы ООПТ республики в рамках реализации проекта ПРООН/ГЭФ. В итоге в регионе намечается создать 30 и упразднить 32 ООПТ, расширить границы пяти природных резерватов.

Предполагается, что в результате всех преобразований в Коми будут функционировать 222 ООПТ, в том числе три федерального значения и 219 регионального. Общая площадь природно-заповедного фонда к 2030 году должна составить 6,4 миллиона га (или 15,4 процента от площади всей республики).

Фото Сергея Макурина