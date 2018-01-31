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Среда, 31 января 2018, 17:04
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В 2017 году «Ростелеком» «устранил цифровое неравенство» в 177 населенных пунктах на Северо-Западе

В Коми построили 25 точек доступа Wi-Fi.

«Ростелеком» в 2017 году в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) обеспечил интернетом 177 населенных пунктов Северо-Западного федерального округа. Точки доступа Wi-Fi построены на территории Архангельской (27), Вологодской (27), Калининградской (25), Новгородской и Псковской (60), Ленинградской областей (13), а также в Коми (25). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко, для создания Wi-Fi точек специалисты «Ростелекома» в 2017 году проложили 592 километра оптоволоконных линий связи. «В этом году мы продолжим строительство точек беспроводного интернета в рамках реализации проекта. Всего же в макрорегионе на текущий момент уже введено в эксплуатацию более 600 точек Wi-Fi. Программа устранения цифрового неравенства служит технической базой для дальнейшего развития сельской инфраструктуры: это не просто доступ в интернет, это каналы связи, которые в дальнейшем позволят существенно повысить качество телеком-услуг, подключить к сети школы, библиотеки и медучреждения», - сообщил он.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Точка должна обеспечивать доступ в интернет по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года интернет в точках Wi-Fi в рамках этого проекта стал бесплатным для пользователей.

Подключиться к интернету можно с любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi.

Для подключения к сети необходимо:

- выбрать сеть RTOpen для регистрации в «Личном кабинете» и подключения «Универсальной услуги связи Wi-Fi». В «Личном кабинете» нужно указать номер своего мобильного телефона;

- на номер указанного мобильного телефона придут логин и пароль для безлимитного бесплатного доступа в интернет через сеть RTWiFi.

*** «Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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