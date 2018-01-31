Возле ночного клуба в Сыктывкаре снова замерз его посетитель

Вечером 30 января возле дома № 33/1 по улице Малышева полицейские обнаружили тело мужчины, которое припорошил снег. На нем не было верхней одежды. Выяснилось, что погибшим оказался 22-летний сыктывкарец, объявленный в розыск близкими. Студент 28 января ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками.

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая проводится проверка. По имеющейся информации, горожанин находился в ночном клубе и в какой-то момент вышел на улицу в нетрезвом состоянии и без куртки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он преодолел несколько десятков метров и зашел за дом. В том месте его и нашли. Эксперты не обнаружили на теле каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер случившегося. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение организма.

По предварительным данным полиции Сыктывкара, сыктывкарец нашел утерянные жительницей города деньги и с ними отправился в ночной клуб. Там на эти средства он приобретал спиртные напитки.

Похожий случай произошел возле этого же ночного клуба в декабре 2014 года. В Сыктывкаре пропал мужчина, объявления об этом развесили по всему городу. Выяснилось, что сыктывкарец отдыхал в «СССР», работники увеселительного заведения попросили мужчину покинуть его из-за сильного алкогольного опьянения. Тот ушел самостоятельно, а от услуг такси отказался. А 30 декабря примерно в 70-ти метрах от здания клуба его нашли мертвым. Следов насильственной смерти на теле сыктывкарца не обнаружили. Личные вещи мужчины были при нем. По заключению экспертов причиной смерти мужчины явилось общее переохлаждение организма на фоне алкогольного опьянения.

Фото Владилена Олофинского