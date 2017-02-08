КомиОнлайн

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Последние комментарии
Ромашка:
А что, к нам только силком можно? Красиво же...
08.02.2017 - 17:12
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Зэчка:
ну такое равно или поздно произошло бы там, забытый всеми поселок в глубинке, обозленные и никому ненужные бедные люди(((
08.02.2017 - 16:22
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прохожий:
Все черные воруют по черному. Подумайте, зачем они сюда понаехали(за деньгами ,а не помоч коми народу)
08.02.2017 - 16:21
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EdwardRah:
Совершенно новый ресурс : художники современного искусства
08.02.2017 - 16:09
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бесит:
такое впечатление, что главного архитектора в городе не было и не будет, дома лепят окна в окна, вырубают лесополосы, парковок как не было, так и нет, транспортная планировка города просто отвратительная.
08.02.2017 - 14:55
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