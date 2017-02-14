КомиОнлайн

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14.02.2017 - 17:13
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14.02.2017 - 17:07
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Министерством физической культуры и спорта Республики Коми организована служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого пострадали файтеры, занимающиеся в Федерации кикбоксинга Республики Коми.
14.02.2017 - 13:47
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14.02.2017 - 09:14
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По-моему человек сам должен выбрать как получать пенсии или зарплату, чего это навязывают .
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