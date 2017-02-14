КомиОнлайн

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Февраль 2017
 
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Последние комментарии

Иван :
заголовок некорректный. Речь только об одном законе - Конституции РК. Не преувеличивайте. Как бы не хотелось КС сказать больше, больше сказать он не может. Ещё как минимум всё федеральное законодательство, региональное, международные договоры.
14.02.2017 - 23:17
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поклонники:
очень оригинально, как всегда самое интересно у вас!!!
14.02.2017 - 23:10
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Поньч:
Мужик, ты сперва жильем обеспечь себя и потом заводи семью и детей рожай
14.02.2017 - 22:45
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666:
зачем нам этот конст суд вообще? Столько денег уходит на зарплаты этим судьям
14.02.2017 - 22:34
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Сельчанин:
Не горожанин и никогда им не бы. Местожительство - не есть источник знаний.
14.02.2017 - 21:58
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