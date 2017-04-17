КомиОнлайн

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Последние комментарии

Nikki:
Трех пострадавших в ДТП доставили в столицу Коми/ Сейчас в Усогорской больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.
17.04.2017 - 21:18
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оля-ля:
прикол хотите???? сегодня вечером в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП. В районе дома №100 по улице Морозова автомобиль снова врезался в опору ЛЭП и загорелся. Сейчас на месте полиция выясняет обстоятельства случившегося.
17.04.2017 - 21:15
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медчасть:
У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра.
17.04.2017 - 21:08
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блоги:
удалось связаться с кондуктором автобуса Марией Ивановой. Женщина рассказала нам подробности произошедшего. -Мы были недалеко от аэропорта. На встречу нам ехала снегоуборочная машина. За 100 метров до нас она сорвалась и полетела прямо в автобус.
17.04.2017 - 21:04
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Fhrf:
транспортные средства, поврежденные в результате аварии, эвакуированы с автомобильной дорог
17.04.2017 - 20:53
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