КомиОнлайн

Реклама
Поиск работы
Медицинский представитель (Сыктывкар)
Имплант.ру (Сыктывкар)
Имплант.ру (Сыктывкар)
от 50000 RUR
Территориальный менеджер
Конфитрейд (Сыктывкар)
Конфитрейд (Сыктывкар)
Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами
БАНК «ЮГРА» (Сыктывкар)
БАНК «ЮГРА» (Сыктывкар)
Искать вакансии
Ссылки
Календарь
Последние комментарии
Nikki:
Трех пострадавших в ДТП доставили в столицу Коми/ Сейчас в Усогорской больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.
17.04.2017 - 21:18
Перейти к новости
оля-ля:
прикол хотите???? сегодня вечером в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП. В районе дома №100 по улице Морозова автомобиль снова врезался в опору ЛЭП и загорелся. Сейчас на месте полиция выясняет обстоятельства случившегося.
17.04.2017 - 21:15
Перейти к новости
медчасть:
У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра.
17.04.2017 - 21:08
Перейти к новости
блоги:
удалось связаться с кондуктором автобуса Марией Ивановой. Женщина рассказала нам подробности произошедшего. -Мы были недалеко от аэропорта. На встречу нам ехала снегоуборочная машина. За 100 метров до нас она сорвалась и полетела прямо в автобус.
17.04.2017 - 21:04
Перейти к новости
Fhrf:
транспортные средства, поврежденные в результате аварии, эвакуированы с автомобильной дорог
17.04.2017 - 20:53
Перейти к новости