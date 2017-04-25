КомиОнлайн

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Источник Сыктывкар (Сыктывкар)
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Последние комментарии
вактОр:
Тормознутая в Печоре молодежь! Еще в 2014 году было ячно кто собственник здания - физлицо!!! У него отбирать здание?
25.04.2017 - 11:11
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Татьяна:
Помните? Иисус ещё не умер, а его одежды уже делили и бросали жребий.
25.04.2017 - 09:52
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вЛАДИМИР:
У ЧЕЛОВЕКА, НА ЛЮБОЙ СТАДИИ ЖИЗНИ, ГЛАВНОЕ ЭТО ЕГО ЗДОРОВЬЕ, ПОЭТОМУ НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ И СОКРАЩАЮТ СТАТЬИ БЮДЖЕТА НА "ЗДОРОВЬЯ", У ИХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ НЕТ, ДА И С ДЕНЬГАМИ, ЗАРПЛАТЫ ПРИЛИЧНЫЕ, А ВОТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ,"ЗДОРОВЬ
25.04.2017 - 08:11
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Pjzas:
Переходите на электронные сигареты!!! Заколебали пожары устраивать!!!
24.04.2017 - 23:25
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::::
Интересно на сколько лет затянется эта ситуация, когда наши две команды будут на последних местах((( просто без слез не взглянешь(((
24.04.2017 - 23:23
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