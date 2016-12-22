Рождаемость в городах Коми снизилась, а на селе увеличилась естественная убыль

Численность населения в регионе в этом году уменьшится на 5 тысяч человек.

Комистат опубликовал данные о демографических процессах в республике в январе-октябре 2016 года. На 1 ноября в регионе проживало 852,2 тысячи человек. Статистика говорит, что за десять месяцев население уменьшилось на 4,6 тысячи человек, или на 0,5 процента. Причина – миграционный отток, который частично компенсировался естественным приростом.

Рождаемость и смертность снизились на 4 и 2 процента соответственно. За январь-октябрь в Коми родилось 9475 детей, умерло 8711 человек. Таким образом, естественный прирост составил 764 человека (год назад прирост был 932 человека). Естественный прирост сохраняется в городской местности (970 человек), а вот в сельской – естественная убыль (206 человек), причем она усиливается.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патологии органов кровообращения (44 процента всех смертей), злокачественные новообразования (16 процентов) и внешние причины (13 процентов). Увеличилась смертность от болезней органов пищеварения (на 9,6 процентов), выросло число убийств (на 14 процентов). По всем остальным причинам идет снижение, особенно заметно снизилась смертность от туберкулеза (на 25 процентов) и всех видов транспортных несчастных случаев (на 20 процентов).

Что касается миграции, то с начала года из республики уехали или сменили место жительства внутри региона 35 тысяч человек, приехали в Коми или переселились – около 30 тысяч. Миграционные потери составили 5402 человека. За январь-октябрь 2015-го миграционный отток составлял 7162 человека.

В другие регионы в этом году уехало 18 тысяч человек (приехало 11,8 тысячи), за границу переселились 838 человек, а вот приехало из-за рубежа 1550. Миграционные связи со странами СНГ определялись в основном обменом с Украиной, Азербайджаном и Арменией (соответственно 48, 18 и 7 процентов миграционного обмена). В страны дальнего зарубежья уехало 78 человек, прибыло оттуда – 43.

Еще одна демографическая тенденция – сокращение числа регистрируемых случаев брака и увеличение регистрируемых случаев развода (используемая ведомствами система подсчета несовершенна – иногда расторжение одного брака могут зарегистрировать дважды). За десять месяцев зарегистрировано 4679 браков (на 1055 меньше) и 3441 случай расторжения брака (на 100 больше).

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