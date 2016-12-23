Избивший до смерти проникшего к нему вора-форточника печорец осужден на пять лет колонии

По информации пресс-службы СУ СК по Коми, 42-летний житель Печоры Олег Меркуль признан виновным в избиении до смерти мужчины.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 15 июля 2016 года обвиняемый вместе с сожительницей и знакомым пришел к себе в квартиру и застал там мужчину, который незаконно проник в жилище и хотел совершить кражу имущества. О.Меркуль нанес кулаком мужчине не менее пяти ударов в область головы, после чего перетащил его во двор и оставил на земле. Утром потерпевшего обнаружили сотрудники полиции, после чего он был доставлен в больницу, где через некоторое время от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы скончался.

В начале разбирательства О.Меркель отрицал свою причастность к произошедшему, позднее признал, что нанес потерпевшему несколько несильных ударов, застав его при совершении кражи. Между тем, согласно заключению экспертов, повреждения у потерпевшего относятся к причинившим тяжкий вред здоровью, возникли они в результате не менее пяти травмирующих воздействий, нанесенных в область лица с достаточной для их образования силой.

Приговором суда О.Меркулю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского