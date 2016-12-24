«Строитель» одержал две победы над нижегородским «Стартом-2»

Сыктывкарцы забили десять мячей, а пропустили один.

«Строитель» и «Старт-2» провели в Сыктывкаре 22 и 23 декабря два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 5:0. Автором первого забитого мяча стал Михаил Селедков, затем отличился Павел Курочкин. В концовке тайма вновь отличился М.Селедков, а после перерыва он оформил хет-трик. Точку в матче поставил Артем Лихачев, реализовав голевой момент на 79-й минуте.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 5:1. В первом тайме хозяева забили три мяча. Иван Кораблин реализовал пенальти, и дважды поразил ворота «Старта-2» М.Селедков. После перерыва он оформил покер, а гостям удалось лишь забить гол престижа на 62-й минуте.

Следующие матчи «Строитель» проведет дома 26 и 27 декабря с командой «Волга-Черемшан» из Ульяновска.

Фото с сайта www.sportrk.ru