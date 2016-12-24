КомиОнлайн

Новости

Суббота, 24 декабря 2016, 00:12
  • 980
  • 0
  • 1

00:12
«Строитель» одержал две победы над нижегородским «Стартом-2»

Сыктывкарцы забили десять мячей, а пропустили один.

«Строитель» и «Старт-2» провели в Сыктывкаре 22 и 23 декабря два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 5:0. Автором первого забитого мяча стал Михаил Селедков, затем отличился Павел Курочкин. В концовке тайма вновь отличился М.Селедков, а после перерыва он оформил хет-трик. Точку в матче поставил Артем Лихачев, реализовав голевой момент на 79-й минуте.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 5:1. В первом тайме хозяева забили три мяча. Иван Кораблин реализовал пенальти, и дважды поразил ворота «Старта-2» М.Селедков. После перерыва он оформил покер, а гостям удалось лишь забить гол престижа на 62-й минуте.

Следующие матчи «Строитель» проведет дома 26 и 27 декабря с командой «Волга-Черемшан» из Ульяновска.

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Спорт
Социум
СтроительСтарт-2хоккей с мячом
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Опросы

Архив опросов

Поиск работы

от 25000 RUR

Специалист по продаже и установке спутникового тв
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)

Менеджер/Консультант по продажам
ПроБизнесГрупп (Сыктывкар)
от 20000 до 50000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2016
 
Реклама

Последние комментарии

Некит:
Да, видать очень хлебное местечко, ну не могут менты удержаться и не хапнуть кусочек.
24.12.2016 - 12:39
Перейти к новости
Deja vu:
Кто-нибудь вообще понимает, о чём говорит замминистра внутренних дел?
24.12.2016 - 01:01
Перейти к новости
йцу:
Сыктывкарский городской суд продлил на 72 часа задержание обвиняемого в получении взятки Эльдара Шукюрова
24.12.2016 - 00:59
Перейти к новости
лесик:
нифига себе что вы раскопали, а никто и не знал что там люди погибли
24.12.2016 - 00:45
Перейти к новости
Горожанин:
Беспредел ! Вот проявление "истинной заботы" людях и "действенная" пропаганда здорового образа жизни. Тьфу !
23.12.2016 - 17:01
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика