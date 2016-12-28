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Среда, 28 декабря 2016, 18:14
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18:14
Сбивший насмерть двух мужчин участник гонок в Усинске получил 3,5 года колонии

Подсудимый возместил моральный вред за гибель брата и друга.

ДТП произошло 5 июня на улице Нефтяников в Усинске. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ML500 проезжал мимо автозаправки и сбил пассажиров, которых он высадил ранее. В результате скончались двое мужчин 1975 и 1978 годов рождения. Водителя госпитализировали с переломом ключицы.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что виновник аварии и водитель другого внедорожника устроили между собой гонки. Иномарки ехали со скоростью не менее 100 километров в час. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, допустив занос машины. Он не был пристегнут ремнем безопасности, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Известно, что водительский стаж у виновника аварии – 13 лет. За это время он 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а с начала этого года – уже шесть раз.

По факту ДТП возбудили дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса («нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Осенью водитель автомобиля Mercedes-Benz предстал перед судом.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усинска, городской суд 28 декабря признал Юрия Хлюстикова виновным и вынес ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. После освобождения он не сможет управлять транспортными средствами 3 года.

Суд учел, что подсудимый признал вину, возместил моральный вред, оплатил погребальные расходы и воспитывает несовершеннолетнего сына. При этом отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото УГИБДД МВД по Коми

Владилен Олофинский
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Усинск
Происшествия
Социум
ДТПгонки
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Комментарии

усинцы
28.12.2016 - 18:52
+1
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1
-1
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посмотрели видео (есть на него ссылка в тексте) и обалдели, жуть такая!

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Последние комментарии

усинцы:
посмотрели видео (есть на него ссылка в тексте) и обалдели, жуть такая!
28.12.2016 - 18:52
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Вика:
Действительно, проверили бы продукты других производителей-ужаснулись бы! А эта статья как происки конкурентов! За всем на этой фабрике следят, и по крайней мере знаешь, что точно из мяса или курицы продукты, а не из "не пойми чего"... А за такую цену хотите прям чисто куски мяса получить!
28.12.2016 - 18:17
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Я люблю Ухту:
Когда уже в Ухте будет выбран и назначен адекватный мэр,уважаемый всеми ухтинцами?
28.12.2016 - 14:46
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Станислав:
А во дворах когда убирать будут, не пройти не проехать по этой каше, а подморозит сейчас и всё, капец будет, люди со сломаными руками-ногами, а машины с оторванными бамперами.
28.12.2016 - 13:40
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ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
В Ухте и в других городах Коми тариф на проезд дешевле, это связано с тем, что в этих городах топливо гораздо дешевле (практически бесплатное) и обслуживание техники обходится дешевле.
28.12.2016 - 13:27
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