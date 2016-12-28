Сбивший насмерть двух мужчин участник гонок в Усинске получил 3,5 года колонии

ДТП произошло 5 июня на улице Нефтяников в Усинске. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ML500 проезжал мимо автозаправки и сбил пассажиров, которых он высадил ранее. В результате скончались двое мужчин 1975 и 1978 годов рождения. Водителя госпитализировали с переломом ключицы.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что виновник аварии и водитель другого внедорожника устроили между собой гонки. Иномарки ехали со скоростью не менее 100 километров в час. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, допустив занос машины. Он не был пристегнут ремнем безопасности, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

Известно, что водительский стаж у виновника аварии – 13 лет. За это время он 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а с начала этого года – уже шесть раз.

По факту ДТП возбудили дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса («нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Осенью водитель автомобиля Mercedes-Benz предстал перед судом.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усинска, городской суд 28 декабря признал Юрия Хлюстикова виновным и вынес ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. После освобождения он не сможет управлять транспортными средствами 3 года.

Суд учел, что подсудимый признал вину, возместил моральный вред, оплатил погребальные расходы и воспитывает несовершеннолетнего сына. При этом отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото УГИБДД МВД по Коми